    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:37 AM IST

    ക​ട​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​രം: ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും
    ക​ട​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​രം: ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    മ​നാ​മ: സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സൗ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ-​തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, അ​ല​ക്കു​ശാ​ല​ക​ൾ, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, ബു​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ഷോ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ രാ​ത്രി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി സൗ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തൊ​രു വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ര​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഈ ​പ്ര​ശ്‌​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ല പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് എം​പി​മാ​രെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷാ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലും ക​ഫേ​ക​ളി​ലും ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​വ​നു​ക​ൾ, എ​ളു​പ്പം തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​വ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ന്നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നും കേ​ണ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു സം​യു​ക്ത ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​കും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണോ എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ൽ ശൈ​ഖ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദു​ര​ന്തം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കി​ല്ല. ഈ ​ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങാ​നോ താ​മ​സി​ക്കാ​നോ വേ​ണ്ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​വ​യ​ല്ല. ഇ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

