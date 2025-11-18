Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:37 PM IST

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്; 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡ്: നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി

    ന​ട​പ​ടി അ​നാ​വ​ശ്യ​വും ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നതുമെന്ന് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി
    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്; 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡ്: നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി
    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ധി​ക ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി. ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ലെ ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി 2006ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (26)ൽ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ ചു​മ​ത്തു​ന്ന പി​ഴ​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നി​ദേ​ശം ത​ള്ളി​യ​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ഡോ. ​ഇ​ബ്തി​സാം അ​ൽ ദ​ല്ലാ​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​ന്ത​രം തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ആ​ക്ടി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ യൂ​സു​ഫ് ഖ​ല​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഡോ. ​ജി​ഹാ​ദ് അ​ൽ ഫാ​ദി​ലും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​പാ​ല​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തും എ​ന്ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​പ​ര​മാ​യ സ​മ​വാ​യ​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​തി​ർ​ത്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Bahrain Newsforeign workersShura CouncilWork permits
