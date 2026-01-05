Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:53 AM IST

    സ്ത്രീ ‘​പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് 2026’

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    സ്ത്രീ ‘​പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് 2026’
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് 2026 ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​വും ‘പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് 2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ. ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    പ്ര​മു​ഖ ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ദ​വി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സ്ത്രീ​ധ​ന​ര​ഹി​ത വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് വ​നി​താ വി​ങ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ​തി​നൊ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് ഫൗ​ണ്ട​ർ സെ​യ്ത് ഹ​നീ​ഫ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ​സ​ൻ വി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ‘അ​ടി​ച്ചു മോ​ളേ കോ​ടി’ എ​ന്ന ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ക​ലാ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഹൃ​ദ​യ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടും പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കൊ​ല​ക്കാ​ട്ട് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ-​മാ​ധ്യ​മം എ​ക്സ്കോം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സെ​യ്ത് റം​സാ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി.​ടി, റം​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ലി കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക്, അ​ൻ​വ​ർ പു​ഴ​മ്പ്രം, ബാ​ബു എം.​കെ, ന​സീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ഫി​റോ​സ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, എം.​എ​ഫ്. റ​ഹ്മാ​ൻ, സി​താ​ര ന​ബീ​ൽ, ജ​സ്‌​നി സെ​യ്ത്, ലൈ​ല റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​മീ​റ സി​ദ്ധി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ബീ​ൽ എം.​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വി.​എം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

