    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:45 AM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​ഫ ഏ​രി​യ വ​നി​ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ ഡോ. ​ഷ​ഹ​നാ​ബി റി​യാ​സ്, ജ​ന. സെ​ക്ര. സൗ​ദ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​ഫ ഏ​രി​യ വ​നി​ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ ഡോ. ​ഷ​ഹ​നാ​ബി റി​യാ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​ദ പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​സി. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ​മാ​ർ ബു​ഷ്റ റ​ഹീം, സോ​ന സ​ക്ക​രി​യ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സ്നീ​ൻ അ​ൽ​താ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷാ​നി സ​കീ​ർ, ഷി​ഫ സാ​ബി​ർ, ലാ​ലി​ഹ ആ​ഷി​ഫ് ഏ​രി​യ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ യൂ​നി​റ്റ്- റ​മീ​ന ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ (പ്ര​സി.), ന​സീ​ല ഷ​ഫീ​ഖ് (സെ​ക്ര.), ലു​ലു അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ഷ​ഹാ​ന റി​യാ​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.). ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ യൂ​നി​റ്റ്- ഷി​ജി​ന ആ​ശി​ഖ് (പ്ര​സി), ഷി​ഫ സാ​ബി​ർ (സെ​ക്ര), സ​ലീ​ന ജ​മാ​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഹെ​ന ഹാ​രി​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.)

    ഈ​സാ ടൗ​ൺ യൂ​നി​റ്റ്- ഫ​സീ​ല മു​സ്ത​ഫ (പ്ര​സി.), വ​ഫ ഷാ​ഹു​ൽ (സെ​ക്ര.), ലാ​ലി​ഹ ആ​ഷി​ഫ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ബു​ഷ്റ കെ.​എം (ജോ. ​സെ​ക്ര.) ആ​ലി യൂ​നി​റ്റ്- ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ (പ്ര​സി.), ഉ​മ്മു​സ​ൽ​മ (സെ​ക്ര.), ഹി​ബ ശ​രീ​ഫ് ( വൈ​സ് പ്ര​സി.), ന​സ്‌​ല ഹാ​രി​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.). തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ര്‍, ഫാ​ത്തി​മ സാ​ലി​ഹ്, ബു​ഷ്റ റ​ഹീം, നൂ​റ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

