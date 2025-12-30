Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ൾ; അ​റി​വ് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​ക​ണം -ആ​ർ പാ​ർ​വ​തീ ദേ​വി

    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ൾ; അ​റി​വ് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​ക​ണം -ആ​ർ പാ​ർ​വ​തീ ദേ​വി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ർ. പാ​ർ​വ​തീ ദേ​വി

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദീ​പ്തി രാ​ജേ​ഷ് (പ്ര​സി​), സ​രി​ത മേ​ല​ത്ത് (സെ​ക്ര​),ഹ​ർ​ഷ ബ​ബീ​ഷ് (ട്ര​ഷ​)

    മ​നാ​മ: വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റി​വ് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ആ​ർ. പാ​ർ​വ​തീ ദേ​വി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. സ്ത്രീ​ക്കും പു​രു​ഷ​നും തു​ല്യ​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യാ​രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ല​ത്തും വ​ലി​യ വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പു​രോ​ഗ​മ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും, വ​നി​താ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി നി​ര​വ​ധി​യാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​നി​യും ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തെ പ​റ്റി​യും സ്ത്രീ ​വി​മോ​ച​ന പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്ര​ത്തെ പ​റ്റി​യും സ്ത്രീ ​സ​മ​ത്വ​ത്തെ പ​റ്റി​യും ഉ​ള്ള ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മാ​റ്റ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യും നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പ​റ്റി​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​വ​തീ ദേ​വി എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡോ. ​മാ​ല​തി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ദീ​പ്തി രാ​ജേ​ഷ് (പ്ര​സി), സ​രി​ത മേ​ല​ത്ത് (സെ​ക്ര), ദി​വ്യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് (വൈ​സ് പ്ര​സി), ശ​ർ​മി​ള ശൈ​ലേ​ഷ് (ജോ. ​സെ​ക്ര), ഹ​ർ​ഷ ബ​ബീ​ഷ് (ട്ര​ഷ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​തി​ഭ സ്വ​ര​ല​യ ടീ​മി​ലെ വ​നി​ത​ക​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷീ​ല ശ​ശി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​മി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ൻ, ര​ഞ്ജു ഹ​രീ​ഷ്, ദീ​പ്തി രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സീ​ഡി​യ​മാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. ദി​വ്യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യ​വും സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വ​നി​ത വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും , ഷിം​ന സു​രേ​ഷ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മോ​റാ​ഴ, പ്ര​തി​ഭ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ്, ഷ​മി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഷീ​ല ശ​ശി, സു​ജി​ത രാ​ജ​ൻ, സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ്, ഹൃ​ദ്യ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി പ്ര​സാ​ദ്, ദീ​പ്തി സു​രേ​ഷ്, ഡോ. ​സ്നേ​ഹ ഹ​രീ​ഷ്, മ​ഞ്ജു സ​ർ​ജി​ത്ത്, സീ​ന സു​രേ​ഷ്,അ​ഫ്സി​ല അ​ൻ​വ​ർ, സ​വി​ത വി​നീ​ത്, സൂ​ര്യ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, ഷി​ബി​ന അ​ബി​ൻ, വി​ജി​ന ജ​യ​ൻ.

