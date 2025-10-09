Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ​നി​ത ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:45 AM IST

    വ​നി​ത ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും വ​നി​ത സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    വ​നി​ത ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും വ​നി​ത സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും വ​നി​ത സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലും (എ​സ്.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു) ത​മ്മി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. രാ​ജ​കു​മാ​രി പ്രി​ൻ​സ​സ് സ​ബീ​ക്ക ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ സു​പ്രീം സ​മി​തി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ലം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര പി​ന്തു​ണ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ൽ മു​സ​ല്ലം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വും പൗ​ര​സം​ബ​ന്ധ​വു​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക, ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വ​വും അ​വ​സ​ര​സ​മ​ത്വ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ജെ​ൻ​ഡ​ർ ബാ​ല​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റ് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് എ​സ്.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ മു​സ​ല്ലം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പോ​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

    സ്ത്രീ​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഡേ​റ്റ​ക​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത്, ദേ​ശീ​യ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsWomen EmpowermentBahrain Newscooperation agreementwomen Supreme Council
    News Summary - Women empowerment is the goal; Cooperation agreement with Parliament and Women Supreme Council
    Similar News
    Next Story
    X