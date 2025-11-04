Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    4 Nov 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:36 AM IST

    ‘പി​ങ്ക് പ്രോ​മി​സ് - ബീ​ച്ച് ക്ലീ​നി​ങ് ഡ്രൈ​വ്’ ന​ട​ത്തി വു​മ​ൻ എ​ക്രോ​സ്

    'പി​ങ്ക് പ്രോ​മി​സ് - ബീ​ച്ച് ക്ലീ​നി​ങ് ഡ്രൈ​വ്' ന​ട​ത്തി വു​മ​ൻ എ​ക്രോ​സ്
    വു​മ​ൻ എ​ക്രോ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പി​ങ്ക് പ്രോ​മി​സ് - ബീ​ച്ച് ക്ലീ​നി​ങ് ഡ്രൈ​വ്’

    മ​നാ​മ: സ്‌​ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വു​മ​ൻ എ​ക്രോ​സ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ, വ​ൺ ഹേ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ‘പി​ങ്ക് പ്രോ​മി​സ് - ബീ​ച്ച് ക്ലീ​നി​ങ് ഡ്രൈ​വ്’ ജ​നാ​ബി​യ ബീ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ത്ര​മാ​ത്രം ശു​ചി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ചി​ന്ത എ​ല്ലാ​വ​രി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​നാ​യി നാം ​ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടു​കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന ആ​ശ​യം കൂ​ടി മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ വ​നി​താ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

