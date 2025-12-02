Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    2 Dec 2025 9:44 AM IST
    2 Dec 2025 9:44 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി ന​ട​ത്തി; യു​വ​തി​ക്ക് മൂ​ന്നു മാ​സം ത​ട​വ്

    സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വ്
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി ന​ട​ത്തി; യു​വ​തി​ക്ക് മൂ​ന്നു മാ​സം ത​ട​വ്
    മ​നാ​മ: മ​തി​യാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു യു​വ​തി​ക്ക് നാ​ലാം മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി മൂ​ന്ന് മാ​സം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഏ​ക​ദേ​ശം 30 കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള സ്ഥാ​പ​നം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. നേ​ര​ത്തേ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ഈ ​ന​ഴ്സ​റി​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന് പി​ഴ​യ​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു. പി​ഴ​യ​ട​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഴ്സ​റി​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സു​ര​ക്ഷാ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ നി​ല​വാ​ര​വും ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ യു​വ​തി​യെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് മു​മ്പ് ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ക്കാ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    കേ​സ് കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ശി​ക്ഷാ​വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ദ ​ഫാ​മി​ലി ആ​ൻ​ഡ് ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

