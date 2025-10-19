Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:18 PM IST

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ അ​പ​ക​ടം; ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വ്

    bookmark_border
    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ അ​പ​ക​ടം; ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വ്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച് അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​യാ​യ യു​വ​തി​ക്ക് ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 100 ദീ​നാ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തു​ക കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    2025 ജൂ​ലൈ 14ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ചെ​ത്തി​യ യു​വ​തി തെ​രു​വി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ർ​ട്ട് ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് മ​രി​ച്ചു.ശ​രി​യാ​യ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കാ​തെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച പ്ര​തി​യു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ജീ​വ​ന് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ത​നി​ക്ക് റോ​ഡി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാ​മെ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​തി തെ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:imprisonmentBahrain Newscleaning workerAccidents
