Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:40 AM IST

    ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 7000 ദി​നാ​റി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യ യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 7000 ദി​നാ​റി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യ യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പേ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ വ്യാ​ജ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് 7000 ദി​നാ​റി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യ യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്കു​പു​റ​മെ ഒ​രു ജ്വ​ല്ല​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മെ​തി​രെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി​യാ​ണ് വ​നി​താ​പ്ര​തി ജ്വ​ല്ല​റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ വ്യാ​ജ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​തി ക​ട​യു​ട​മ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി. പേ​മെ​ന്റ് ന​ട​ന്ന​താ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ജ്വ​ല്ല​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ്വ​ർ​ണം കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ ത​ട്ടി​പ്പ് പ​ല​ത​വ​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്, പേ​മെ​ന്റ് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ജ്വ​ല്ല​റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​കെ 7000 ദി​നാ​ർ വി​ല​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും യു​വ​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ വ്യാ​ജ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Woman arrested for stealing 7,000 dinars worth of gold from jeweller
