Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:18 AM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് 22ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് 22ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് 22ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് 22ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ൻ​റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെൻറ​ൽ റീ​ജ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങ് ക്ല​ബി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ടി.​എം. റോ​യി സ്ക​റി​യ, ചാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വ​ള​ർ​ച്ച, പ​ഠ​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​നം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ക്ല​ബി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചു. സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​നും ശ​ക്ത​മാ​യ നേ​തൃ​പാ​ട​വം വ​ള​ർ​ത്താ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2003ലാ​ണ് ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

    ടി.​എം.​എ.​എ​സ്. ജോ​സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ടി.​എം. ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ആ​യി​രു​ന്നു. ടി.​എം. മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ ക്ല​ബ് മെൻറ​റാ​യും ടി.​എം. ടി.​എ​ൽ. ജോ​യ് ക്ല​ബ് സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി​യും നേ​തൃ​പാ​ട​വ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക്ല​ബ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു.

    22 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹി​ക സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ദീ​പ​സ്തം​ഭ​മാ​യി ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി. ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, നേ​തൃ​ത്വം, പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും ക്ല​ബ് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഓ​രോ മാ​സ​വും ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെൻറ​ൽ റീ​ജ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversaryWMCcelebratestoastmasters
    News Summary - WMC Toastmasters celebrates 22nd anniversary
    Similar News
    Next Story
    X