Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 2:24 PM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി സാ​ഹി​ത്യ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി സാ​ഹി​ത്യ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യ സ​മി​തി ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 46-ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ) ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി (കെ.​സി.​എ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​നും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ 'പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ' എ​ന്ന കൃ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മം ച​ട​ങ്ങി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സാ​ഹി​ത്യ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​നോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മ​ൽ​ദേ​വ് ഓ.​കെ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യ ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി ബാ​ബു ത​ങ്ങ​ള​ത്തി​ൽ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷെ​മി​ലി പി. ​ജോ​ൺ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം സു​ജി​ത് കൂ​ട്ടാ​ല, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​ജി​ൻ സു​ജി​ത്, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെ​മ്പ​ർ പ്ര​സ​ന്ന ര​ഘു, യൂ​ത്തു​ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ര​സ്ന സു​ജി​ത്, ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​രു​ൾ ദാ​സ്, സോ​പാ​നം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ രാം ​ഗോ​പാ​ൽ മേ​നോ​ൻ, പ്ര​ശാ​ന്ത് മേ​നോ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ എ​സ്.​വി, ശ​ബ​നി വാ​സു​ദേ​വ്, ബി​ജു, ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര, ആ​ശ രാ​ജീ​വ്, ബോ​ണി ജോ​സ്, അ​ന​ഘ രാ​ജീ​വ​ൻ, ഷി​ജോ​യ്, പ്ര​ശോ​ഭ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കോ​പ്പി​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന 'പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ' എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

