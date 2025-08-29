Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവാ​ക പൂ​ത്ത​ത​റി​യാ​തെ
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 9:00 AM IST

    വാ​ക പൂ​ത്ത​ത​റി​യാ​തെ

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ക പൂ​ത്ത​ത​റി​യാ​തെ
    cancel
    camera_alt

    ര​മ്യ മി​ത്ര​പു​രം

    എ​ന്ന​ത്തേ​യും പോ​ലെ അ​ന്നും അ​യാ​ൾ ത​ന്റെ പ്ര​ണ​യി​നി​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​പ്പൊ​തി​യു​മാ​യി വാ​ക​മ​ര​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി. അ​വ​നെ മാ​ത്രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലെ​ത്താ​ൻ മ​ന​സ്സു​വെ​മ്പി. ത​ന്റെ പ്രി​യ​യോ​ടൊ​പ്പം കു​റെ സം​സാ​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ചാ​രി​ച്ച് അ​വ​ൻ എ​ന്നും കാ​ണു​ന്ന സ്ഥ​ലം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി.

    ബൈ​ക്ക് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് അ​വ​ൻ അ​തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ചു​റ്റും അ​വ​ളെ പ​ര​തി. അ​വ​ളെ അ​വി​ടെ​യെ​ങ്ങും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. പ​തി​വി​ലും വി​പ​രീ​ത​മാ​യി അ​ന്ന് വാ​ക​മ​രം നി​റ​യെ പൂ​വി​ട്ടി​രു​ന്നു, ഒ​രു ഇ​ല​പോ​ലും കാ​ണാ​ത്ത​വി​ധം.

    അ​വ​ൻ കു​റേ നേ​രം പ്രി​യ വ​രും എ​ന്ന് ക​രു​തി അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ നി​ന്നു. നേ​രം സ​ന്ധ്യ​യോ​ട​ടു​ത്തു. അ​വ​ളെ തി​ര​ക്കി വീ​ടു​വ​രെ പോ​യാ​ലോ എ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ചു. പ്രി​യ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​രം അ​വ​ൻ അ​വ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വാ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ലും ത​ന്നെ തേ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ വ​ര​രു​തെ​ന്നും വാ​ക​മ​ര​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് മാ​ത്രം കാ​ണാ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ഉ​ട​മ്പ​ടി. അ​ത് ഇ​രു​വ​രും മു​ട​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല നാ​ളി​തു​വ​രെ.

    അ​ങ്ങ​നെ കു​റേ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. അ​വ​ൻ അ​വ​ളെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് വാ​ക​മ​ര​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​ദി​വ​സം അ​വ​ൻ അ​വ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്ത വാ​ക്ക് തെ​റ്റി​ച്ചു. പ്രി​യ​യെ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്നു. പ​ടി​പ്പു​ര വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ൻ അ​വ​ളു​ടെ വീ​ടി​ന്റ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. അ​വി​ടെ ചാ​രു ക​സേ​ര​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന വൃ​ദ്ധ​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘ഇ​ത് പ്രി​യ​യു​ടെ വീ​ട​ല്ലേ?’

    അ​യാ​ൾ അ​വ​നെ നോ​ക്കി ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കി '

    ‘ഉ​വ്വ് എ​ന്താ കാ​ര്യം’

    ‘ഞാ​ൻ പ്രി​യ​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് അ​വ​ളെ ഒ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​മോ?’

    അ​പ്പോ​ൾ ആ ​പാ​വം വൃ​ദ്ധ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഇ​നി ആ​ര് വി​ളി​ച്ചാ​ലും അ​വ​ൾ വ​രി​ല്ല' തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് അ​വ​ൾ യാ​ത്ര​യാ​യി’

    അ​വ​ന് ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. അ​വ​നോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​ത് പ്രി​യ​യു​ടെ മു​ത്ത​ച്ഛ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു ‘മോ​ന്റെ പേ​ര് എ​ന്താ’ അ​വ​ൻ രാ​ഹു​ൽ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി ആ​രെ​യോ വി​ളി​ച്ചു എ​ന്നി​ട്ട് ആ ​ക​ത്ത് ഇ​ങ്ങു കൊ​ണ്ടു​വാ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു സ്ത്രീ ​സാ​രി​തു​മ്പി​നാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തു​ട​ച്ച് ക​ത്ത് മു​ത്ത​ച്ഛ​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​തെ മു​റി​യി​ലോ​ട്ട് ക​യ​റി​പ്പോ​യി. അ​പ്പോ​ൾ മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ‘ഈ ​ക​ത്ത് രാ​ഹു​ലി​ന് ത​രാ​ൻ എ​ന്റെ മോ​ൾ മ​രി​ക്കും മു​മ്പ് എ​ഴു​തി​യ​താ​ണ്, ദാ ​വാ​ങ്ങി​ച്ചോ​ളൂ’

    അ​വ​ൻ ആ ​ക​ത്ത് തു​റ​ന്ന് വാ​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.....

    എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട രാ​ഹു​ൽ, നീ ​ഈ ക​ത്ത് വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ കാ​ണും എ​ന്നെ​നി​ക്കു​റ​പ്പി​ല്ല. നി​ന്റെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​ക​ലു​ക​ളും സ​ന്ധ്യ​ക​ളും എ​നി​ക്ക് എ​ന്നും ആ​ന​ന്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ട്ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക​രി​നി​ഴ​ൽ വീ​ശി​യ​ത്, എ​ന്റെ ജീ​വ​ൻ കാ​ർ​ന്നു​തി​ന്നു​ന്ന കാ​ൻ​സ​ർ എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ വ​ള​രു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ വൈ​കി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. നി​ന്നോ​ട് ഞാ​ൻ പ​റ​യാ​ഞ്ഞ​ത് നി​ന​ക്ക് അ​ത് സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന​റി​യാ​വു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ്. വാ​ക​മ​രം പൂ​ത്തു​ല​യു​ന്ന രാ​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​രു​പാ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട് ഞാ​ൻ. കൂ​ടെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ദി​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ന​ക്ക് വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​കും എ​ന്നെ​നി​ക്ക​റി​യാം. എ​ന്റെ മ​രി​ക്കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​ന്നും നി​ന്നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും ആ ​വാ​ക​മ​ര​ത്ത​ണ​ലി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:storygulf
    News Summary - Without finishing the word
    Similar News
    Next Story
    X