Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    15 Nov 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:48 PM IST

    വി​സ്‌​ഡം -​ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം

    വി​സ്‌​ഡം -​ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം
    മ​നാ​മ: വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫേ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30 മു​ത​ൽ മ​നാ​മ കെ-​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​നാ​മ​യി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം പ​രി​പാ​ടി രാ​ത്രി 11.30 വ​രെ തു​ട​രും.

    സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും വോ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

