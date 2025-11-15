വിസ്ഡം -ടി.എം.ഡബ്ല്യു.എ ബോധവത്കരണംtext_fields
മനാമ: വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ, തലശ്ശേരി മുസ്ലിം വെൽഫേർ അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന എസ്.ഐ.ആർ ബോധവത്കരണ പരിപാടിയും ഹെൽപ് ഡെസ്കും ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8.30 മുതൽ മനാമ കെ-സിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
മനാമയിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ സൗകര്യാർഥം പരിപാടി രാത്രി 11.30 വരെ തുടരും.
സംശയനിവാരണത്തിനും വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാനുമായി എല്ലാവരും പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർഥിച്ചു.
