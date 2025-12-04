Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    4 Dec 2025 1:56 PM IST
    4 Dec 2025 1:56 PM IST

    വി​സ്‌​ഡം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഇ​ന്നു രാ​ത്രി

    വി​സ്‌​ഡം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഇ​ന്നു രാ​ത്രി
    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​ന​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​സ്‌​ഡം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ റി​ഫ സോ​ൺ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്നു രാ​ത്രി ഫാ​മി​ലി എ​വേ​ക്ക​നി​ങ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് - കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം- റി​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘വേ​ര​റി​ഞ്ഞു വ​ള​ര​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി, ‘വീ​ട​കം: സ്നേ​ഹം ത​ളി​ർ​ക്കു​ന്നി​ടം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും .സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    WisdomBahrain Newsfamily gatheringgulf news malayalam
