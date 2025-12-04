വിസ്ഡം കുടുംബ സംഗമം ഇന്നു രാത്രിtext_fields
മനാമ: അൽ മന്നാഇ കമ്യൂണിറ്റീസ് അവേർനസ് സെന്റർ മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിസ്ഡം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ റിഫ സോൺ നടത്തിവരുന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നു രാത്രി ഫാമിലി എവേക്കനിങ് കോൺഫറൻസ് - കുടുംബ സംഗമം- റിഫ അബ്ദുല്ല സെന്ററിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
വൈകീട്ട് ഏഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ‘വേരറിഞ്ഞു വളരണം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇബ്രാഹിം അൽ ഹികമി, ‘വീടകം: സ്നേഹം തളിർക്കുന്നിടം’ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സജ്ജാദ് ബിൻ അബ്ദു റസാഖ് എന്നിവരുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും .സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
