Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:10 AM IST

    വി​സ്‌​ഡം കു​ടും​ബസം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    വി​സ്‌​ഡം കു​ടും​ബസം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    വി​സ്‌​ഡം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്  

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​സ്‌​ഡം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ റി​ഫ സോ​ൺ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല സെ​ന്റ​റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​ജ് ലി​സി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്‌​യ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്വീ​ഫ് സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് പോ​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം പു​ണ്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ താ​നേ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘വേ​ര​റി​ഞ്ഞു വ​ള​ര​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി, ‘വീ​ട​കം; സ്നേ​ഹം ത​ളി​ർ​ക്കു​ന്നി​ടം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് റി​ഫ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:WisdomBahrainFamily Association
    News Summary - Wisdom Family Association organized
