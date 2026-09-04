വിസ്ഡം - ബഹ്റൈൻ മദ്റസകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കുംtext_fields
മനാമ: വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന് കീഴിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പാഠ്യ പദ്ധതികളോടെ ബഹ്റൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്റസകളിലെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നു. മോർണിങ് ബാച്ചുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മുതലും ഈവനിങ് ബാച്ചുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സിലബസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്റസകൾ ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാ സൗകര്യം മുൻനിർത്തി വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൂറ റയ്യാൻ മദ്റസ (സെൻട്രൽ/ കാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റ്) ഹിദ്ദ് അൽ ഹിദായ മദ്റസ (മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റ്), റഫ അൽ ഹിക് മ മദ്റസ (സതേൺ ഗവർണറേറ്റ്) ഈസ ടൌൺ അൽ ഇഹ്സാൻ മദ്റസ (നോർത്തേൺ ഗവർണറേറ്റ്).
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