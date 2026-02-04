Begin typing your search above and press return to search.
    4 Feb 2026 1:23 PM IST
    4 Feb 2026 1:23 PM IST

    ശീ​ത​കാ​ല​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​ൻ.​ഐ.​ബി ടീം ​ന​ട​ത്തി​യ ശീ​ത​കാ​ല കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം

    2026ലെ ​ആ​ദ്യ സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ടീം ​യു.​എ​ൻ.​ഐ.​ബി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത ശീ​ത​കാ​ല​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​എ​ൻ.​ഐ.​ബി ടീം ​ശീ​ത​കാ​ല കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഏ​ക​ദേ​ശം 50 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശീ​ത​കാ​ല ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 2026ലെ ​യു.​എ​ൻ.​ഐ.​ബി​യു​ടെ ആ​ദ്യ സേ​വ​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണി​ത്

    ‘ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ്’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​രു​ത​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​റ​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​സ​ഹാ​യം വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ.​ഐ.​ബി ടീ​മി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​മ്യ ഗി​രീ​ഷ്, ആ​ര്യ രാ​ജേ​ഷ്, ജ​യ്സി ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നു ഷ​ജി​ത്ത് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​പ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ൻ, സു​ചി​ത്ര രാ​ജീ​വ്, വി​ശാ​ൽ മു​ല്ല​ശേ​രി​ൽ, ലൗ​ലി ജെ​യിം​സ്, സു​ചി, ശ്വേ​ത പു​നി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

