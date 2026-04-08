Madhyamam
    Bahrain
    date_range 8 April 2026 12:19 PM IST
    date_range 8 April 2026 12:19 PM IST

    ജില്ലയിലെ 14 സീറ്റും നേടും: യു.ഡി.എഫ് എറണാകുളം ജില്ല കൺവെൻഷൻ

    മനാമ: യു.ഡി.എഫ് എറണാകുളം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലയിലെ 14 സീറ്റുകളും ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫ് നേടുമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൺവൻഷനിൽ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റും കൊച്ചി മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥി ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം.എൽ.എ, പെരുമ്പാവൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി മനോജ് മൂത്തേടൻ, കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, യൂത്ത് ലീഗ് അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷിബു മീരാൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ജിൻഷാദ് ജിന്നാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    യു.ഡി.എഫ് എറണാകുളം ജില്ല കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സിൻസൻ പുലിക്കോട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി എറണാകുളം ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ് സ്വാഗതവും ഒ.ഐ.സി.സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് ഉദ്ഘാടനവും എ.പി. ഫൈസൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തിയ യോഗത്തിൽ സാബു പൗലോസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS:ernakulam districtgulfseatsUDFConventions
    News Summary - Will win all 14 seats in the district: UDF Ernakulam district convention
