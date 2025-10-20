Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:26 AM IST

    ഹി​ജാ​ബി​നെ എ​ന്തി​ന് ഭ​യ​ക്ക​ണം?

    ഹി​ജാ​ബി​നെ എ​ന്തി​ന് ഭ​യ​ക്ക​ണം?
    ഒരു തുണിക്കഷ്ണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയധികം ചർച്ചാവിഷയമാവുകയും ചിലരിൽ ഭയവും ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? ഹിജാബ് ധരിച്ചവർ കൊലയാളികളായ തീവ്രവാദികളാണോ...? ഹിജാബും അത് ധരിച്ചവരും ഇത്രമേൽ വെറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്താണ്...? മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന തലമറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രമായ ‘ഹിജാബ്’ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ, ഹിജാബിനെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്?

    ഹിജാബ് എന്നത് ഒരു മതപരമായ ചിഹ്നം മാത്രമല്ല, ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് അത് അവളുടെ വിശ്വാസം, വ്യക്തിത്വം, എന്തിന്, പ്രതിരോധം പോലും ആകാം. ഇസ്‍ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ, ഹിജാബ് ലാളിത്യത്തെയും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽനിന്ന് ശരീരത്തെ മറയ്ക്കുക എന്നതിലൂടെ, സ്ത്രീക്ക് ഒരു വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടാതെ, അവളുടെ കഴിവിനും വ്യക്തിത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

    സ്വന്തം ശരീരവും തലയും മറക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം അവളിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനെയാണ് അവൾ വളർത്തുന്നത്.എന്നാൽ, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും മതേതര സമൂഹങ്ങളിലും ഹിജാബ് പലപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെയും അടയാളമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും പലരും കാണാതെ പോകുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ മൂടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

    ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിതമായി ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം, പക്ഷേ, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ധരിക്കുന്നതിനെ വിലക്കുന്നത്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കലല്ലേ...?സമൂഹത്തിൽ ഹിജാബിനോടുള്ള ഭയം പലപ്പോഴും ‘ഇസ്‍ലാമോഫോബിയ’ എന്ന പൊതുവായ ഭയത്തിൽനിന്നും തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽനിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്. ഇസ്‍ലാം ഒരു അക്രമത്തിന്റെയോ തീവ്രവാദത്തിന്റെയോ മതമാണെന്നുള്ള പൊതുബോധം രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, ഹിജാബിനെ അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി കാണുന്നു. ഇത്, പൊതുഇടങ്ങളിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ചവർക്കെതിരെ വിവേചനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ചിലപ്പോഴെല്ലാം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രധാരണരീതി മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭീഷണിയാകുന്നത്?

    ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയോ, മറ്റൊരാളുടെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച്, വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഹിജാബ്.വിവേചനം കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

    ഹിജാബ് ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ, അവൾ ഒരു വിദ്യാർഥിയോ ഡോക്ടറോ അധ്യാപികയോ രാഷ്ട്രീയനേതാവോ ആയാലും, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയല്ല. മറിച്ച്, അവളുടെ വിശ്വാസത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവൾ.അതുകൊണ്ട്, ഹിജാബിനെ ഭയക്കുന്നതിന് പകരം, അതിന്റെ പിന്നിലെ വ്യക്തിഗതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശത്തെയും നാം മാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭയം മാറാൻ, ഹിജാബിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അകറ്റി, തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള സംവാദങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളലുമാണ് ആവശ്യം. കാരണം, ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ഒരാളെയും ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല; അടിച്ചമർത്തലും അസഹിഷ്ണുതയുമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത്.

