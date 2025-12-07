Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 8:46 AM IST

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​റു​മാ​റാ​യ​ത്; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​റു​മാ​റാ​യ​ത്; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​റു​മാ​റാ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു​മാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​തു​മൂ​ലം കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന​ത്.

    ല​ഗേ​ജ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ലോ​ഞ്ചു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ർ​വീ​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡ​റാ​യ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്; അ​തു കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ ഓ​ൺ-​ടൈം പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് റേ​റ്റിം​ഗ് 35%-ൽ ​താ​ഴെ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​കാ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രാ​ഴ്ച​യെ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ 10നും 15​നും ഇ​ട​യി​ൽ റീ​ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സി.​ഇ.​ഒ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബു​ക്കി​ങ് ക്യാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ റീ​ഫ​ണ്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡേ​റ്റ് മാ​റ്റം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും എ​യ​ർ​ലൈ​നും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​റു​മാ​റാ​യ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഡി.​ജി.​സി.​എ​യു​ടെ ഒ​രു പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ശ്ര​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡി.​ജി.​സി.​എ ഫ്‌​ളൈ​റ്റ് ഡ്യൂ​ട്ടി സ​മ​യ​പ​രി​ധി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​ത്. പു​തി​യ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഒ​രു പൈ​ല​റ്റ് 10 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​മാ​നം പ​റ​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല, കൂ​ടാ​തെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ (പ​ക​രം 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ) വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡി.​ജി.​സി.​എ എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​യ​മം പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ച്ച് സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​ക്കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വൈ​കു​ന്നു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്ത വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പോ​യ നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​താ​യും ചി​ല​ർ മ​റ്റ് ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്ന​താ​യും അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​വും ധ​ന​ന​ഷ്ട​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ

    -ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ക​ഴി​വ​തും ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    -ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ക. ക്യാ​ൻ​സ​ലേ​ഷ​നോ സ​മ​യ​മാ​റ്റ​മോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​സ്.​എം.​എ​സ് വ​ഴി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കും.

    -എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​യോ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മാ​ത്രം യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങു​ക

    TAGS:travelersdomestic flightServicesBahrain
    News Summary - Why domestic flight services in India have changed; what travelers should pay attention to
