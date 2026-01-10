Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Jan 2026 11:29 AM IST
    10 Jan 2026 11:29 AM IST

    ? വാ​ർ​ഷി​ക ലീ​വ് എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മ്പ​നി നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​മോ?

    ? നി​യ​മ പ​ര​മാ​യി ന​ട​പ​ടി സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടൊ?

    ? ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ​കാ​ഷ്മെ​ന്റ് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ എം​പ്ലോ​യ​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണോ?

    ? നോ​ട്ടീ​സ് പി​രി​യ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു വി​ട്ടാ​ൽ എ​നി​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി എ​ന്തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. എ​ന്തൊ​ക്കെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും..?

    • വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കു​ള്ള അ​വ​ധി ന​ഷ്ട​മാ​കും. അ​തു​പോ​ലെ അ​വ​ധി​ക്കു​ള്ള ശ​മ്പ​ള​വും ല​ഭി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. ഇ​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ചി​ല ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ റെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ, അ​താ​യ​ത് വ​ർ​ഷം വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ധി ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കു​ക​യി​ല്ലാ​യെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കാ​ണാം. അ​ത് പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​മേ എ​ടു​ത്തു​വു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​വ​ധി​ക്ക് കി​ട്ടേ​ണ്ട ശ​മ്പ​ളം ഉ​ട​മ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം.

    അ​തു​പോ​ലെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ അ​വ​ധി എ​ല്ലാം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ ജോ​ലി നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​വ​ധി​യു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​ക​ണം.

    നോ​ട്ടീ​സ് പി​രി​യ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. അ​ത് മാ​ത്ര​മേ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മോ, നോ​ട്ടീ​സോ ന​ൽ​കാ​തെ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ണ്ട്. ചി​ല ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​വേ​ണം ഈ ​പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ എ​ന്നു​മാ​ത്രം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സോ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മോ ന​ൽ​കാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാം. ഈ ​കാ​ര്യത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം.

