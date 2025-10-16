Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:07 PM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ്നേ​ഹ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം

    • ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി
    • നാളെ വൈകീട്ട് 6.30ന് കേരളീയ സമാജത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളി സംഗമത്തിൽ സംവദിക്കും
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ്നേ​ഹ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം
    ബഹ്‌റൈനിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​ദ്വീ​പാ​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി. പു​ല​ർ​ച്ച 12:30 ഓടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ എംബസി പ്രതിനിധികളും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ​രും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ​യും ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ഫി​ഷ​റീ​സ്- സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ജ​യ​തി​ല​ക്, പ​ത്മ​ശ്രീ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. നാ​ള​ത്തെ സം​ഗ​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ക്കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി‍യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​തി​ഥി​യാ​യാ​ണ് വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. 2017ലെ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.


    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. നോ​ർ​ക്ക, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​പ​റ്റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള നി​വേ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത നോ​ർ​ക്ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ലെ​യും, സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ​യും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ടു​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ മു​ഖേ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റും. സം​ഗ​മം വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വി​ധ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ലെ ഹാ​ളും പ​രി​സ​ര​വും സം​ഗ​മ​ത്തി​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​റ​ത്ത് എ​ൽ.​ഇ.​ഡി സ്ക്രീ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 5000ത്തോ​ളം പേ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    കൃ​ത്യം 6.30ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ ചി​ല ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സൗ​ദി ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. 30ന് ​ഖ​ത്ത​റി​ലും ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ലും ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.

    TAGS:Gulf Newschief ministerGulf VisitPinarayi Vijayan
