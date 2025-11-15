Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    15 Nov 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 1:02 PM IST

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം
    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2K26’ ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​ചേ​രും. വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്. പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ കൊ​ല്ലം ഷാ​ഫി ന​യി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റാ​യി​രി​ക്കും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ വി​പു​ല​മാ​യ മ​റ്റ് ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ദി​ലി​യ​യി​ലു​ള്ള ഓ​റ ആ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗ​ത്തെ എ​ല്ലാ മ​ഹ​ദ് വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ക്ഷ​ണി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ​രി​പാ​ടി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

