സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണംtext_fields
മനാമ: കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വാർഷികാഘോഷമായ ‘കോഴിക്കോട് ഫെസ്റ്റ് 2K26’ ജനുവരി 23ന് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരണ യോഗം നവംബർ 17ന് ചേരും. വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുതൽ രാത്രി 12 വരെയാണ് ഫെസ്റ്റ്. പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകൻ കൊല്ലം ഷാഫി നയിക്കുന്ന മെഗാ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റായിരിക്കും ആഘോഷത്തിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം. ഇതിന് പുറമെ വിപുലമായ മറ്റ് കലാ-സാംസ്കാരിക-സംഗീത പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ബഹ്റൈനിലെ കലാ-സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിക്കുന്നത്. അദിലിയയിലുള്ള ഓറ ആർട്സ് സെന്ററിൽ വൈകീട്ട് 7.30നാണ് പരിപാടി.
ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ എല്ലാ മഹദ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും സ്വാഗതസംഘം രൂപത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കാൻ അനിവാര്യമാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
