Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:15 AM IST

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    സയ്യിദ് സ്ഹർ അൽ ബുഖാരി, അഷ്റഫ് രാമത്ത്, നൗഷാദ് ഹാജി കണ്ണൂർ

    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​സ​ന്തം-1500 എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​നാ​മ റീ​ജ്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‍ലി​സു​ക​ൾ, മ​ദ്ഹു റ​സൂ​ല്‍ സ​മ്മേ​ള​നം, മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഡെ​യി​ലി ക്വി​സ്, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, സ്നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശം മൊ​ബൈ​ൽ മൗ​ലീ​ദ്, മി​ഡ്‌​നെ​റ്റ് ബ്ലൂം, ​ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്ഹു റ​സൂ​ല്‍ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്തീ​ഫി, ഷ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യും സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി അ​ൽ ബു​ഖാ​രി (ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍) കാ​സിം വ​യ​നാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി കാ​സ​ർ​കോ​ട് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യും അ​ഷ​റ​ഫ് രാ​മ​ത്ത് (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ മാ​മ്പ, അ​ബ്ദു റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഫാ​ദി​ൽ, ഫി​റോ​സ് മാ​ഹി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം പെ​രു​വ​യ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​റു​മ്പ, ഷ​ഫീ​ഖ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യി റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി.​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഹ​ബീ​ബ് പ​ട്ടു​വം, റ​ഷി​ദ് പു​ന്നാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, ക​രീം തി​രൂ​ർ, ജ​സീ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടു​വം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വ​ട​ക​ര, മു​നീ​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

