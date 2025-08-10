Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:08 AM IST

    സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    മ​ല​ങ്ക​ര മ​ൽ​പ്പാ​ന്‍ റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ഡോ. ​ജോ​ൺ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം കോ​നാ​ട്ട് റീ​ശ് കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ ദൈ​വ​മാ​താ​വി​ന്റെ വാ​ങ്ങി​പ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ളി​നും (ശൂ​നോ​യോ) വ​ച​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യ്ക്കും മു​ഖ്യ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ല​ങ്ക​ര മ​ൽ​പ്പാ​ന്‍ റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ഡോ. ​ജോ​ൺ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം കോ​നാ​ട്ട് റീ​ശ് കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്, സ​ഹ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​മ​സു​കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, ഇ​ട​വ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10,11,12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സ​ന്ധ്യാ​ന​മ​സ്കാ​രം, ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ക്വ​യ​റി​ന്റെ ഗാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ തു​ട​ർ​ന്ന് ധ്യാ​ന പ്ര​സം​ഗ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​രാ​വി​ലെ 6.30 ന് ​പ്ര​ഭാ​ത​ന​മ​സ്കാ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യും (സു​റി​യാ​നി ഭാ​ഷ​യി​ൽ) ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്ര​സ്‌​റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യു ഈ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

