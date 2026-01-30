Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 1:31 PM IST

    വെ​ബി​നാ​ർ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്

    വെ​ബി​നാ​ർ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്
    ​മ​നാ​മ: സു​ര​ക്ഷി​ത വി​ദേ​ശ കു​ടി​യേ​റ്റം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വെ​ബി​നാ​ർ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്. ​ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു​നാ​ളു​ക​ളാ​യി വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ മു​മ്പ് കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്ന്, നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​സ്ക്ഫോ​ഴ്സും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ഈ ​അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
