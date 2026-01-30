വെബിനാർ ഫെബ്രുവരി 14ന്text_fields
മനാമ: സുരക്ഷിത വിദേശ കുടിയേറ്റം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ ഫെബ്രുവരി 14ന്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി വിദേശ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ മുമ്പ് കേരള ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈകോടതി സർക്കാറിന് നിർദേശം നൽകിയതുമാണ്. തുടർന്ന്, നോർക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ടാസ്ക്ഫോഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും വ്യാപകമായി വിദേശ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കണ്ടുവരുന്നു. പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനിരയായ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ ഈ അടുത്തിടെയാണ് സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരികെയെത്തിച്ചത്.
