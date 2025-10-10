Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:47 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം; മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം
    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം; മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കാ​ഴ്ച കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക്ര​മേ​ണ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. കാ​റ്റ് വ​ട​ക്ക്-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റും. ഇ​ട​ത്ത​രം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന കാ​റ്റ്, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ്യു​മി​ഡി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കും.

    ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം മി​ത​മാ​യ ശ​ര​ത്കാ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് താ​പ​നി​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​ക​ര​മാ​ക്കു​ക​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ക​ന​ത്ത ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബു​ള്ള​റ്റി​നു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ട​ക്ക്-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​കാ​ശം തെ​ളി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. ഇ​ത് ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ത​ണു​ത്ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്നു.

