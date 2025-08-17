Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജീവൻ ബലി കൊടുത്തും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:42 PM IST

    ജീവൻ ബലി കൊടുത്തും ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും -ഒ.ഐ.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    ജീവൻ ബലി കൊടുത്തും ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും -ഒ.ഐ.സി.സി
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ നാ​ടി​ന് ല​ഭി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ സ്വ​പ്നം​ക​ണ്ട നി​ല​യി​ലല്ല ഇ​പ്പോ​ഴെന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധിയുടെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾക്ക് ജനം പി​ന്തു​ണ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​മേ​ഷ് ആ​നേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സൈ​ദ് എം.​എ​സ്, പ്ര​ദീ​പ്‌ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജ​വാ​ദ് വ​ക്കം, അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി സാ​മു​വ​ൽ, ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സി​ൻ​സ​ൺ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ന​സീം തൊ​ടി​യൂ​ർ, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ര​ജി​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ബൈ​ജു മ​ത്താ​യി, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മി​നി റോ​യ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ല​ക്സ്‌ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, സു​രേ​ഷ് പു​ണ്ടൂ​ർ, വി​ല്യം ജോ​ൺ, ബി​ജു​ബാ​ൽ സി.​കെ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ പ​നാ​യി, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ബി​ബി​ൻ മാ​ട​ത്തെ​ത്ത്, റോ​യ് മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, ഷാ​ജി ദാ​നി, നൈ​സാം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, ഷാ​ജി ചെ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ, അ​നി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, നൗ​ഷാ​ദ് കു​രു​ടി​വീ​ട്, സ​ഹ​ൽ പി​ലാ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, തു​ള​സി​ദാ​സ് ചെ​ക്യാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCBahrain NewsIndepedence Dayprotect democracy
    News Summary - We will protect democracy even at the cost of our lives - OICC
    Similar News
    Next Story
    X