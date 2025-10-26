Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:56 PM IST

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​താ​യ രീ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പൂ​ക്ക​ള​വും മാ​വേ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡെ​യി​ലി ട്രി​ബൂ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷു​ഹൈ​ബ് തി​രു​വ​ത്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ർ ക​റു​ക​മാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശ്വ​സി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ യു​സു​ഫ് അ​ലി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര, വീ​ര​മ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. റ​ബ​ർ ബാ​ൻ​ഡ് ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​സ്ട്രാ ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം, തി​രു​വാ​തി​ര, നാ​സി​ക് ഡോ​ൾ സം​ഗീ​ത​വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യും പ​രി​പാ​ടി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൃ​ദ്യ​മാ​ക്കി.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​മ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, നി​ഷി​ൽ ക​രി​പ്പോ​ട്ട്, ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, വൈ​ശാ​ഖ്, നൗ​ഷാ​ദ് അ​മ്മാ​ന​ത്തു ഹി​ഷാം, റാ​ഫി, ജാ​ഫ​ർ ഗ​ണേ​ഷ്, റാ​ഫി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, റാ​ഫി ത​ളി​ക്കു​ളം, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​വി​യൂ​ർ, യു​സു​ഫ്, സി​റാ​ജ്, വി​ജ​യ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ദി​വാ​ക​ര​ൻ, അ​ഫ​സ​ർ ഷ​മീ​ർ, റെ​ജി നൗ​ഷാ​ദ്, ഷ​ഹ​ന സി​റാ​ജ്, ഷം​ന നി​ഷി​ൽ, ജ​സ്‌​ന റാ​ഫി, റാ​ണി ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ബി​ജി​ഷ യു​സു​ഫ് അ​ലി, ശി​ല്പ സു​ജി​ത്, ഐ​ശ്വ​ര്യ സ​ബീ​ഷ്, ജി​നി പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ, അ​സ്ന ഷം​സു, റൗ​ഷ ഷു​ഹൈ​ബ്, നി​ലോ​ഫ​ർ അ​ക്ബ​ർ, റി​നി ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    onam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - We, the people of Chavakkadtu, celebrate Onam with a group of friends.
