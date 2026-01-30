Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    30 Jan 2026 1:33 PM IST
    30 Jan 2026 1:33 PM IST

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യി മാ​റ​ണം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യി മാ​റ​ണം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​രു​ന്ന ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​വാ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം ഓ​രോ ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹി​യും എ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ്‌ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, ബി​ജു​പാ​ൽ സി ​കെ, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​ന്നാ​ർ, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, കു​ഞ്ഞു മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, ര​വി പേ​രാ​മ്പ്ര, ജോ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:OICCgulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - We should become promoters of governance - OICC
