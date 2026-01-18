Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:48 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന മ​റ​ന്ന് കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണം - ഹാ​ഷിം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന മ​റ​ന്ന് കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണം - ഹാ​ഷിം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ
    ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച താ​ജു​ൽ ഉ​ല​മ സ്വ​ദ​ഖ​ത്തു​ല്ല ഓ​ർ, ശം​സു​ൽ ഉ​ല​മാ കീ​ഴ​ന ഓ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഹാ​ഷിം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള മു​സ് ലിം​ക​ളു​ടെ മ​ത​ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ങ്ക് അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന സ​മ​ന്വ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു നി​ന്നുള്ള സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹാ​ഷിം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    മ​ത​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​ന്വ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ മു​ൻ​കാ​ല പ​ണ്ഡി​ത​ർ​ക്ക് പി​ൻ​ഗാ​മി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​മു​ദാ​യം സ​ഘ​ട​നാ സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വ​മി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നേ​റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. മു​ഹ​റ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ഐ.​സി. എ​സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശം​സു​ൽ ഉ​ല​മ കീ​ഴ​ന ഓ​ർ, താ​ജു​ൽ ഉ​ല​മ സ്വ​ദ​ഖ​ത്തു​ല്ല ഓ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​ലീം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ കീ​ഴ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ.​പി.​സി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, സ​ഈ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ന​രി​ക്കാ​ട്ടേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി, ജ​മാ​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ഇ​ള​യ​ടം, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ മു​യി​പ്പോ​ത്ത്,ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​അ​ദ് ചാ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് ഖൈ​മ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - We must join hands to advance education, regardless of organization - Hashim Bafaqi and his family
