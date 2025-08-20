Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ത്തി​ന് സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ത്തി​ന് സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    കെ.​പി.​എ സ്ഥാ​പ​ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നാ​രാ​യ​ണ​ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് 

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​പി.​എ സ്ഥാ​പ​ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നാ​രാ​യ​ണ​ന് കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കെ.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ് നാ​രാ​യ​ണ​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, സ്ഥാ​പ​ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, സ്ഥാ​പ​ക വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​നു ക്രി​സ്റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി വ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ യോ​ഗം പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു ആ​ർ. പി​ള്ള, ലി​നീ​ഷ് പി. ​ആ​ചാ​രി, സ്മി​തേ​ഷ്, മ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട്, പ്ര​മോ​ദ് വി.​എം എ​ന്നി​വ​രും ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സ ശ്രീ ​ഹെ​ഡു​ക​ളും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Warm greetings to KPA Central Committee member returning home
