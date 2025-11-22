Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:35 AM IST

    ‘വാ​ങ്മ​യം’ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ‘വാ​ങ്മ​യം’ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    നീ​തു കു​റ്റി​മാ​ക്ക​ൽ, ജി​ത ല​ക്ഷ്മി, ഹ​രി​ത എ​സ്.​ബി, മ​ഞ്ജു അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ദി​വ്യ പ്ര​ഭാ​ത്, ര​ജീ​ഷ്

    രാ​ജ​ൻ, ബി​ൻ​സി ഭാ​സ്ക​ർ,, അ​ശ്വ​തി പി, ​സു​ജീ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വി.​കെ, ലീ​ബ രാ​ജേ​ഷ്, ഷീ​ജ വീ​ര​മ​ണി, കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ

    സു​ദീ​പ്, ല​ത മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വാ​ങ്മ​യം’ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ട് ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ത്ത് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. നീ​തു കു​റ്റി​മാ​ക്ക​ൽ (ബം​ഗ​ളൂ​രു വെ​സ്റ്റ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), ജി​ത ല​ക്ഷ്മി (ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ), ഹ​രി​ത.​എ​സ്.​ബി (ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), മ​ഞ്ജു അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (ത​മി​ഴ്നാ​ട് ചാ​പ്റ്റ​ർ), ദി​വ്യ പ്ര​ഭാ​ത് (ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), ര​ജീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ (ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ), ബി​ൻ​സി ഭാ​സ്ക​ർ (ഗോ​വ ചാ​പ്റ്റ​ർ), അ​ശ്വ​തി പി (​മൈ​സൂ​രു, ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), സു​ജീ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ(​ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ), ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വി.​കെ (ത​മി​ഴ്നാ​ട് ചാ​പ്റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വി​വി​ധ ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റി​ല​ധി​കം അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സം​ഘാ​ട​ക​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​വ​ർ​ക്കാ​യി ചാ​പ്റ്റ​ർ​ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലീ​ബ രാ​ജേ​ഷ് (ബി.​കെ.​എ​സ് പാ​ഠ​ശാ​ല) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഷീ​ജ​വീ​ര​മ​ണി (ബി.​കെ.​എ​സ് പാ​ഠ​ശാ​ല) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ സു​ദീ​പ്(​യു​ണി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ഠ​ശാ​ല), ല​ത മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (ബി.​കെ.​എ​സ് പാ​ഠ​ശാ​ല) എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യാ​ണ് ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു എം. ​സ​തീ​ഷ്, ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ജി​ത അ​നി, സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ർ. നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം.

