Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right'വോ​ക്ക് വി​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:49 PM IST

    'വോ​ക്ക് വി​ത്ത് ഷി​ഫാ' പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി 28ന്

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​ക്ക് വി​ത്ത് ഷി​ഫാ പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി 28ന്
    cancel

    ​മ​നാ​മ: പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ര്‍ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഷി​ഫാ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ മെഡിക്കൽ കമ്പനി മെ​ഗാ ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 'വോ​ക്ക് വി​ത്ത് ഷി​ഫാ' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി ന​വം​ബ​ര്‍ 28ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ഏ​ഴു​വ​രെ സീ​ഫി​ലെ വാ​ട്ട​ര്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ സി​റ്റി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    വാ​ക്ക​ത്തോ​ണ്‍, സൂം​ബാ എ​യ്റോ​ബി​ക് വ്യാ​യാ​മം, വി​വി​ധ കാ​യി​ക, ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ​പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ നാ​ളേ​ക്കാ​യി കൈ​കോ​ര്‍ക്കു​ക എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പു​ഷ് അ​പ്പ്, പു​ള്‍ അ​പ്പ്, സി​റ്റ്അ​പ്പ്, ജ​മ്പ് റോ​പ് സ്പീ​ഡ്, ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക, ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക. കോ​ണ്‍ ഗാ​ത​റി​ങ്, ത്രീ ​ലെ​ഗ്ഡ് റേ​സ് തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യി ര​സ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കും. വേ​ദി​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ 500 പേ​ര്‍ക്കാ​യി​രി​ക്കും ടി ​ഷ​ര്‍ട്ട്, തൊ​പ്പി, മെ​ഡ​ല്‍ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ജ​ന്യ കി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ക. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. നാ​ലി​നാ​ണ് വാ​ക്ക​ത്തോ​ണ്‍.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ഷി​ഫാ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കു​ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന് https://forms.gle/DYgvFwD4igyxAF7W8

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BahrainDiabetes Awareness
    News Summary - walk with shifa Diabetes Awareness Program on 28th
    Similar News
    Next Story
    X