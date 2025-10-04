Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:50 AM IST

    വാ​ഹി​ദ് തി​രൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    വാ​ഹി​ദ് തി​രൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    മ​നാ​മ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും താ​നൂ​ർ പൊ​ന്മു​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വാ​ഹി​ദ് ബി​യ്യാ​ത്തി​ലി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹി​ദ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ഒ​രു ഓ​ഫി​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഡോ. ​യാ​സ​ർ ചോ​മ​യി​ൽ, മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം നി​ല​മ്പൂ​ർ, പാ​ടും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ഗ്രൂ​പ് അ​ഡ്മി​ൻ സി​ദ്ധീ​ഖ്‌ ക​രി​പ്പൂ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ വ​ട​ക​ര, അ​ഫീ​ഫ് വൈ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മൗ​സ​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ തി​രൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​റ്റൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsKMCC BahrainFarewellBahrain News
    News Summary - Wahid Tirur given farewell
