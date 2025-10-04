വാഹിദ് തിരൂരിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ബഹ്റൈൻ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗവും താനൂർ പൊന്മുണ്ടം പഞ്ചായത്ത് ഗ്ലോബൽ കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ മലപ്പുറം തിരൂർ വൈലത്തൂർ സ്വദേശി വാഹിദ് ബിയ്യാത്തിലിന് കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ തിരൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കെ.എം.സി.സിയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വാഹിദ് ബഹ്റൈനിലെ നിരവധി സാമൂഹിക, സാസ്കാരിക സംഘടനകളിൽ ഭാരവാഹികൂടിയാണ്. വർഷങ്ങളോളം റോയൽ കോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിലേറെയായി ബഹ്റൈൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഒരു ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം, കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ തിരൂർ മണ്ഡലം വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോ. യാസർ ചോമയിൽ, മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് സലാം നിലമ്പൂർ, പാടും കൂട്ടുകാർ ഗ്രൂപ് അഡ്മിൻ സിദ്ധീഖ് കരിപ്പൂർ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. അൻവർ വടകര, അഫീഫ് വൈലത്തൂർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ തിരൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് കുന്നത്ത് പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. മൗസൽ മൂപ്പൻ തിരൂർ സ്വാഗതവും മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ കുറ്റൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
