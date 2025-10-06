Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്വകാര്യമേഖലയിലെ വേതന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 5:56 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 5:56 PM IST

    സ്വകാര്യമേഖലയിലെ വേതന വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ‘വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനം’

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് എൽ.എം.ആർ.എ
    Nibras Talib
    cancel
    camera_alt

     നിബ്രാസ് താലിബ്

    മനാമ: സ്വകാര്യമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനം (ഡബ്യു.പി.എസ്) നവീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ അന്തിമ ഒരുക്കങ്ങൾ ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (എൽ.എം.ആർ.എ) ആരംഭിച്ചു.എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി വേതനം നൽകുന്നതിനായുള്ള സമഗ്രമായ ചട്ടക്കൂടാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നവീകരിച്ച ഡബ്യു.പി.എസുമായി പൂർണ്ണമായും യോജിച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ശക്തമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ബഹ്‌റൈൻ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൽ.എം.ആർ.എ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ദേശീയ മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ സമിതി ചെയർമാനുമായ നിബ്രാസ് താലിബ് പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയും അംഗീകാരവും നേടിക്കൊടുത്തു. വിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ചട്ടക്കൂടാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളത്. ഇത് ബഹ്‌റൈനെ നിക്ഷേപകർക്ക് ആകർഷകമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    കൂടാതെ, മനുഷ്യക്കടത്ത് പ്രതിരോധത്തിൽ ബഹ്‌റൈൻ തുടർച്ചയായ എട്ടാം വർഷവും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ വാർഷിക 'ട്രാഫിക്കിങ് ഇൻ പേഴ്‌സൺസ് ' റിപ്പോർട്ടിൽ ടോപ്പ്-റാങ്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഇത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോടും തൊഴിൽ സംരക്ഷണത്തോടുമുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്.

    പുതിയ വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനം എൽ.എം.ആർ.എ, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, സാമ്പത്തിക മേഖല എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായും സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. ഇത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും, മേൽനോട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, തൊഴിൽ വിപണിയിലുടനീളം സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിബ്രാസ് താലിബ് വിശദീകരിച്ചു.

    തൊഴിലുടമകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

    • നവീകരിച്ച സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വേതനം എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനും സജീവമാക്കാനും തൊഴിലുടമകൾ സഹായിക്കണം.
    • പരിഷ്കരിച്ച സംവിധാനം വഴി, തൊഴിലുടമകൾക്ക് വേതന പേയ്‌മെന്റുകൾ കൃത്യസമയത്തും കരാർ ചെയ്ത തുകയിലും സുരക്ഷിതമായ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് വേതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അവയുടെ പരിഹാരം വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കും.
    • സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ, എച്ച്.ആർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ എന്നിവർക്കായി എൽ.എം.ആർ.എയിൽ നൽകുന്ന ക്ലാസുകൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബഹ്‌റൈനുമായി (സി.ബി.ബി) സഹകരിച്ചാണ് ഡബ്യു.പി.എസ് നവീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamaGulf NewsjobsBahrainemployerswage protection system
    News Summary - Wage Protection Mechanism to ensure wage distribution in the private sector
    Similar News
    Next Story
    X