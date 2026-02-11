വി.ആർ വൺ കൂട്ടായ്മ ബഹ്റൈൻ വിന്റർ ക്യാമ്പും ഫാമിലി മീറ്റ് അപ്പും നടത്തിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വി.ആർ വൺ കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ഫാമിലി ഒത്തുചേരലും വിന്റർ കാമ്പയിനും നടത്തി.
മനാമ ഹാപ്പി ഗാർഡനിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ നൂറിൽപരം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ ഇനം കലാപരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും പരിപാടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള മെംബർഷിപ്പും പരിപാടിയിൽ വെച്ച് വിതരണം നടത്തി. ഇസ്മായിൽ ദുബൈപടി, ഷഫീൽ യൂസഫ്, ഹക്കീം കണ്ണൂർ, അൻവർ ഷാൻ നീലഗിരി, നാസർ ഹലീമാസ്, ആഷിഖ് അൽ റബീഹ്, മുജൂസ് മുന്ന, അരുൺ ചന്ദ്രൻ, മുബീന മൻഷീർ, മുഫീദ മുജീബ്, ഗീതു സതീഷ് എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
ജസീൽ കാപ്പാട്, അഫ്സൽ അബ്ദുല്ല, ഇസ്മായിൽ തിരൂർ, ഹിജാസ് വലിയകത്ത്, ആബിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റഫീഖ് തയ്യിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
