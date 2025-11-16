Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    16 Nov 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 8:09 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​ച​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജാ​ഗ്ര​താ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സം​ഗ​മം നാ​ളെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ടി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ല്: അ​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ട് പാ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ന് വ​ട​ക​ര ചോ​റോ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ബ്ദു റ​ഹീം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​കി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നു​കൂ​ടി അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​സി​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജാ​ഗ്ര​താ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ൾ ചെ​യ്ൻ സി​സ്റ്റം, ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് എ​ന്നി​വ​യും ഐ.​സി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

