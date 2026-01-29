Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:54 AM IST

    വി.​ഒ.​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​റം നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം

    വി.​ഒ.​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​റം നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം
    വി.​ഒ.​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും (വി.​ഒ.​ടി) 2026-2028 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും ജ​നു​വ​രി 16നു ​കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സി​ബി കെ. ​കു​ര്യ​ൻ

    (പ്ര​സി), ആ​ന​ന്ദ് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ നാ​യ​ർ ( വൈ​സ് പ്ര​സി/ മീ​ഡി​യ സെ​ൽ ക​ൺ) , വി​നീ​ഷ് എ​സ് ( സെ​ക്ര), മ​ണി​ലാ​ൽ കെ (​ട്ര​ഷ), പ്ര​ദീ​പ് മാ​ധ​വ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര), പി.​കെ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര , അം​ജി​ത് എം (​എ​ന്റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര), ശ​ര​ൺ മോ​ഹ​ൻ ( സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര), മൂ​ർ​ത്തി എ​സ്. ദാ​സ് (ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര), സെ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, ഷം​നാ​ദ് അ​ലി, ഷീ​ബ ഹ​ബീ​ബ്, നി​മ്മി എ​സ്.​വി (എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ) വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ബ ഹ​ബീ​ബ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​യ​ങ്ക മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ , സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​മ്മി എ​സ്.​വി, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​നി സ​ന്തോ​ഷ്, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം മ്യൂ​സി​ക് ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും, സ​ഹൃ​ദ​യ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.

    ഷി ​മെ​ഡി​ക് സ്ഥാ​പ​ക​യും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും കൂ​ടി ആ​യ ഹ​സ്‌​നി അ​ലി ക​രി​മി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള , ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ , ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ (കെ.​സി.​എ), ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എം. വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ, കെ.​ടി. സ​ലിം (ബി.​ഡി.​കെ), വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ ( സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​കെ.​എ​സ്) സൈ​ദ്, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:newsBahrainAnnual
    News Summary - V.O.T. Bahrain Forum Fourth Annual
