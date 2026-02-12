Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:00 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി.​ഒ.​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​റം

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി.​ഒ.​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​റം
    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി.​ഒ.​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ഫോ​റം ഒ​രു​ക്കി​യ സ്റ്റാ​ൾ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ 55ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​റം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 6ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ലു​ലു ദാ​ന മാ​ൾ ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി.​ഒ.​ടി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ വി.​ഒ.​ടി, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും അ​ന​ന്ത​പു​രി​യു​ടെ ത​നി​മ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ക്കി ഈ ​അ​വ​സ​രം മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ട​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ്ര​ശം​സ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യും സം​ഘ​ട​ന നേ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ, വി.​ഒ.​ടി ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ്‌ മാ​ധ​വ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തെ​യ്യം, കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും കു​മാ​രി, ജാ​നു പ്ര​ശോ​ഭ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി.​ഒ.​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​ബി കെ. ​തോ​മ​സും സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നീ​ഷ് എ​സും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - VOT Bahrain Forum at India in Bahrain Festival
