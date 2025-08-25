Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    25 Aug 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 1:47 PM IST

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ

    മ​നാ​മ: സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ചാ​രി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'അ​വ​ർ റെ​സ്പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി' മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ളും പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക റ​യാ​ന സ​യ്യാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും. ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും 30 ദി​നാ​റി​ന്‍റെ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    ഈ ​മൂ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 300ൽ ​അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് റ​യാ​ന കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 170ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​ൻ (39751570) എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാ​മി​ൽ @ourresponsibility_bh, @p_w_a_bahrain എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

