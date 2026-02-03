Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവോ​യ്സ് ഓ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:50 AM IST

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം ‘ദി​ൽ​സേ-3’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം ‘ദി​ൽ​സേ-3’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം ‘ദി​ൽ​സേ-3’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം കെ.​സി.​എ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ദി​ൽ​സേ-3 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ബ ഹ​ബീ​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മി​നി സ​ന്തോ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി കു​ര്യ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നീ​ഷ്, കെ.​സി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, ദി​ൽ​സേ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി സെ​ൽ​വ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക കൂ​ടി​യാ​യ കാ​ർ​ത്തു സ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ്, സു​മ​ൻ, അ​ശോ​ക് ശ്രീ​ശൈ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. നൂ​റി​ൽ​പ​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfBahrainvoice of trivandrumattention
    News Summary - Voice of Trivandrum ‘Dilse-3’ gets attention
    Similar News
    Next Story
    X