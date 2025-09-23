Begin typing your search above and press return to search.
    വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ജേ​ഴ്‌​സി

    പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​പു​തി​യ ജ​ഴ്‌​സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലെ സ്ട്രീ​റ്റ് വോ​ക്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ശി​ഹാ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഫീ​ഖ്, ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീ​മി​ന് 'സ്റ്റീ​ൽ ഫോ​ഴ്സ് മാ​മ്പ ' എ​ന്ന പു​തി​യ പേ​രും ന​ൽ​കി. ശി​ഹാ​ബ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്ദു​വി​ന് ജ​ഴ്സി കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ക്ബാ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ പ്ര​തി​നി​ധി സി​റാ​ജ് മാ​മ്പ ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

