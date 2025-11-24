Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    24 Nov 2025 2:23 PM IST
    24 Nov 2025 2:23 PM IST

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി നാ​ലാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി നാ​ലാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി നാ​ലാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നാ​ലാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​കൂ​ടി​യാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ല​ക്സ് ബേ​ബി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

