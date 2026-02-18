Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 11:00 AM IST

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് ക​ർ​സാ​ക്കാ​നി​ലെ ഗ്ലോ​റി​യ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു.ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ര​സ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ശ്മി അ​നൂ​പ്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​ശ സി​ബി​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​തി​ര ധ​നേ​ഷ്, നി​സ്സി ശ​ര​ത്, ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, വീ​ണ വൈ​ശാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:winter campwomen's wingBahrain NewsVoice of Alleppey
    News Summary - Voice of Alleppey Women's Wing organizes winter camp
    Similar News
    Next Story
    X