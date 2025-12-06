Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Dec 2025 7:42 AM IST
    date_range 6 Dec 2025 7:43 AM IST

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാസ്

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നടത്തിയ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    മ​നാ​മ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കൗ​മാ​ര പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘അ​വ​ൾ​ക്കാ​യ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി, സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​ശ​സ്‌​ത ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി ഡോ. ​ജാ​സ്‌​മി​ൻ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഇ​ന്റ​റാ​ക്ഷ​ൻ സെ​ഷ​നി​ൽ ക്ലാ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡോ​ക്ട​ർ വി​ശ​ദ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു.

    ക്ലാ​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ന് വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ശ്മി അ​നൂ​പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം വീ​ണ വൈ​ശാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​ശ സെ​ഹ്റ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് സ​ഞ്ജു സ​നു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ജീ​സ ജീ​മോ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​തി​ര ധ​നേ​ഷ്, ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ്, നി​സ്സി ശ​ര​ത്, ന​ന്ദ​ന പ്ര​ശോ​ഭ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Voice of Alleppey Women's Section Health Awareness Class
