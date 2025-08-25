Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:07 PM IST

    വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ‘ബീറ്റ് ദി ഹീറ്റ്’ സംഘടിപ്പിച്ചു

    വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ‘ബീറ്റ് ദി ഹീറ്റ്’ സംഘടിപ്പിച്ചു
    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ‘ബീ​റ്റ് ദി ​ഹീ​റ്റ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ‘ബീ​റ്റ് ദി ​ഹീ​റ്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി, ദി​ൽ​മു​നി​യ​യി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി​യ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ സൈ​റ്റി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട സ്വ​യം സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ളും വി​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ആ​ൻ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ർ​സ്‍ല​ൻ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഫ്രൂ​ട്ട് കി​റ്റ്, ശീ​ത​ള പാ​നീ​യം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ന്ദീ​പ് ശാ​ര​ങ്ഗ​ധ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ബോ​ണി മു​ള​പ്പാം​പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം നി​തി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, സ​ജീ​ഷ് സു​ഗ​ത​ൻ, ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​ഷ്ണു​ദേ​വ്, രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള, ര​ഘു​നാ​ദ്, അ​വി​നാ​ഷ് അ​ര​വി​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ല്യ ക​മ്പ​നി സ്റ്റാ​ഫി​നും സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​വി​നാ​ഷ് അ​ര​വി​ന്ദ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsVoice of AlleppeyBeat the Heat
