Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:17 AM IST

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ക​ലാ-​സം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നാ​ട​ൻ​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും നാ​വി​ൽ രു​ചി​യൂ​റു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പൂ​വേ പൊ​ലി 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സോ​മ​ൻ ബേ​ബി, അ​നി​ൽ യു.​കെ, അ​ല​ക്സ്‌ ബേ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ബോ​ണി മു​ള​പ്പാം​പ​ള്ളി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൂ​വേ പൊ​ലി ക​ൺ​വീ​ന​വ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ശ​ര​ത് ശ​ശി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ദീ​പ​ക് ത​ണ​ൽ, ജ​യ​ൻ കെ, ​പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ, നി​തി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു, പ്ര​വീ​ൺ പ്ര​സാ​ദ്, ഷെ​ഫീ​ഖ് സൈ​ദ്കു​ഞ്ഞ്, ര​ശ്മി അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി, വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി​ക​ൾ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പൂ​വേ പൊ​ലി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationBahrain NewsVoice of Alleppeygulf news malayalam
    News Summary - Voice of Alleppey Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X