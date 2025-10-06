വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി ഓണാഘോഷംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരുടെ കലാ-സംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ കലാപരിപാടികളും നാടൻകളി മത്സരങ്ങളും നാവിൽ രുചിയൂറുന്ന വിഭവങ്ങളുമായി ഒരുക്കിയ ഓണസദ്യയും ആഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടി. പൂവേ പൊലി 2025 എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി, ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യരംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവും വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി രക്ഷധികാരിയുമായ ഡോ. പി.വി. ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സിബിൻ സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ധനേഷ് മുരളി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. രക്ഷാധികാരികളായ സോമൻ ബേബി, അനിൽ യു.കെ, അലക്സ് ബേബി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ട്രഷറർ ബോണി മുളപ്പാംപള്ളിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.
പൂവേ പൊലി കൺവീനവർമാരായ അജിത് കുമാർ, ശരത് ശശി, കോഓഡിനേറ്റർമാരായ ഗോകുൽ കൃഷ്ണൻ, സനിൽ വള്ളികുന്നം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ഓണാഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ദീപക് തണൽ, ജയൻ കെ, പ്രസന്നകുമാർ, നിതിൻ ചെറിയാൻ, ഗിരീഷ് ബാബു, പ്രവീൺ പ്രസാദ്, ഷെഫീഖ് സൈദ്കുഞ്ഞ്, രശ്മി അനൂപ് എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, വിവിധ ഏരിയ കമ്മറ്റികൾ, ലേഡീസ് വിങ് തുടങ്ങിയവർ പൂവേ പൊലിയുടെ വിജയത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു.
