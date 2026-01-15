Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:48 PM IST

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി; പ്ര​ഥ​മ 'മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി'വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം: ആ​ര്യ​ൻ​സ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി; പ്ര​ഥ​മ ‘മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി’വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം: ആ​ര്യ​ൻ​സ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
     ‘മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി’ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​aയ ആ​ര്യ​ൻ​സ് ടീം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ‘മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി’ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഖ​ദീ​സി​യ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ര്യ​ൻ​സ് ടീം (​ബ​ഹ്റൈ​ൻ) ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ​സ് ടീം ​റ​ണ്ണ​റ​പ്പും, സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ടീം ​ര​ണ്ടാം റ​ണ്ണ​റ​പ്പും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​ടം​വ​ലി ടീ​മം​ഗം മ​നു​വി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, കാ​യി​ക മി​ക​വി​നൊ​പ്പം സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി. ഡോ. ​അ​നൂ​പ് അ​ബ്ദു​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, കെ.​ടി. സ​ലീം, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര, യു.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഗോ​പാ​ല​ൻ, അ​ജി പി. ​ജോ​യ്, ജ്യോ​തി​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ, സെ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​ള​ന്റി​യ​ർ സേ​വ​നം, ലൈ​വ് ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റ്, കാ​ന്റീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച പൊ​സി​ഷ​ൻ പ്ലെ​യേ​ഴ്സി​നും പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain NewsTug of war competitionVoice of Alleppeygulf news malayalam
    News Summary - Voice of Alleppey; First ‘Manu Memorial Trophy’ Tug of War Competition: Aryans Team Winners
